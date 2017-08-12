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Трамп не исключил "военного варианта" действий в отношении Венесуэлы

Международная панорама
12 августа, 1:13 дата обновления: 12 августа, 1:42 UTC+3

Глава Белого дома подчеркнул, что у США "есть много вариантов для Венесуэлы"

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ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил проведения военной операции в Венесуэле.

"У нас много вариантов для Венесуэлы. Кстати, я не стану исключать военный вариант", - сказал в пятницу американский лидер журналистам в гольф-клубе в Нью-Джерси после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и постпредом США при ООН Никки Хейли.

"Это наш сосед. У нас солдаты по всему миру, в местах, которые очень, очень далеко. Венесуэла находится недалеко, люди страдают, и они умирают. У нас есть много вариантов для Венесуэлы, включая возможный военный вариант в случае необходимости", - продолжил глава Белого дома.

Ему был задан вопрос, подразумевается ли под этим возглавляемая США военная операция. "Мы не говорим об этом. Но военная операция и военный вариант - это точно то, к чему мы можем прибегнуть", - резюмировал Трамп.

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Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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Политический кризис в Венесуэле
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