Трамп не исключил "военного варианта" действий в отношении Венесуэлы

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ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил проведения военной операции в Венесуэле.
"У нас много вариантов для Венесуэлы. Кстати, я не стану исключать военный вариант", - сказал в пятницу американский лидер журналистам в гольф-клубе в Нью-Джерси после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и постпредом США при ООН Никки Хейли.
Ему был задан вопрос, подразумевается ли под этим возглавляемая США военная операция. "Мы не говорим об этом. Но военная операция и военный вариант - это точно то, к чему мы можем прибегнуть", - резюмировал Трамп.