Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп не думает, что Пенс будет баллотироваться в президенты

Международная панорама
12 августа, 2:02 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, августа. /ТАСС

Ранее о том, что вице-президент в случае отказа главы Белого дома сам может баллотироваться в 2020 году, сообщила газета The New York Times

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не думает, что его заместитель вице-президент Майкл Пенс будет баллотироваться на выборах главы государства в 2020 году.

"Я не думаю, нет, совсем так не думаю, - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в гольф-клубе в штате Нью-Джерси. - Он хороший парень, он только что отправился в Колумбию и в другие южные страны". "Он мой прекрасный союзник и друг", - добавил президент.

Ранее о том, что Пенс в случае отказа Трампа сам может баллотироваться в 2020 году, сообщила газета The New York Times.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации России
2
Водители не будут переплачивать за техосмотр после введения обязательной видеофиксации
3
Соколов: Россия может перейти на электромобили в ближайшее десятилетие
4
В Белом доме заявили, что благодарность Трампа за высылку дипломатов из РФ была сарказмом
5
"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам
6
Главком ВКС РФ: боевая подготовка российских летчиков изменена с учетом опыта в Сирии
7
Арнольд Шварценеггер подтвердил свое участие в шестом "Терминаторе"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама