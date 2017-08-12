Трамп не думает, что Пенс будет баллотироваться в президенты

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не думает, что его заместитель вице-президент Майкл Пенс будет баллотироваться на выборах главы государства в 2020 году.

"Я не думаю, нет, совсем так не думаю, - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в гольф-клубе в штате Нью-Джерси. - Он хороший парень, он только что отправился в Колумбию и в другие южные страны". "Он мой прекрасный союзник и друг", - добавил президент.

Ранее о том, что Пенс в случае отказа Трампа сам может баллотироваться в 2020 году, сообщила газета The New York Times.