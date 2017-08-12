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Власти Гуама раздают жителям листовки с рекомендациями на случай атаки КНДР

Международная панорама
12 августа, 2:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, августа. /ТАСС

В частности, гражданам рекомендуют найти укрытие, запастись продуктами и медикаментами, а также не смотреть на ядерную вспышку, которая, как говорится в материалах, может ослепить человека

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НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Гуама начали распространять в пятницу среди жителей этого тихоокеанского острова листовки со списком рекомендаций на случай удара со стороны КНДР. Об этом сообщило агентство Associated Press.

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По его данным, в случае объявления тревоги о неминуемой атаке со стороны Пхеньяна жителям острова рекомендуется немедленно найти укрытие. Желательно, если это будет железобетонное строение или же подземное убежище. После возможного ядерного удара гражданам рекомендуется избавиться от верхней одежды, после чего смыть с себя попавшие на кожу радиоактивные материалы.

В распространяемых листовках содержатся, в частности, рекомендации заранее запастись необходимыми продуктами и медикаментами, а также позаботиться о сохранности членов семьи. Кроме того, ни в коем случае не рекомендуется смотреть на ядерную вспышку, которая, как говорится в материалах, может ослепить человека.

Ранее губернатор Гуама Эдди Кальво заявил, что имеющиеся в регионе системы обороны США и их союзников не позволят КНДР нанести ракетный удар по этому тихоокеанскому острову, являющемуся владением США. По его словам, администрация и жители Гуама обеспокоены, но никакой паники нет.

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На этой неделе агентство КНДР ЦТАК сообщило, что армия страны разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

В четверг ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению Пхеньяна, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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