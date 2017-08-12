Reuters: США не готовят вторжение в Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Предположения правительства Венесуэлы о том, что США готовят вторжение в эту страну, беспочвенны. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

При этом в министерстве обороны отметили, что вооруженные силы готовы защищать американские национальные интересы и граждан США.