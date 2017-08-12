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Reuters: США не готовят вторжение в Венесуэлу

Международная панорама
12 августа, 2:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, августа. /ТАСС

При этом в Пентагоне отметили, что вооруженные силы готовы защищать национальные интересы и граждан США

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ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Предположения правительства Венесуэлы о том, что США готовят вторжение в эту страну, беспочвенны. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

При этом в министерстве обороны отметили, что вооруженные силы готовы защищать американские национальные интересы и граждан США.

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