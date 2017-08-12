Венесуэльские силовики поймали организаторов нападения на военную базу

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ТАСС, 12 августа. Сотрудники органов безопасности Венесуэлы смогли поймать организаторов устроенного 6 августа нападения на военную базу в городе Валенсия. Об этом сообщил в своем Twitter министр обороны южноамериканской страны Владимир Падрино Лопес. Экс-капитан вооруженных сил Хуан Кагуарипано Скотт и старший лейтенант Гарсиа Дос Рамос Йефферсон были схвачены в столице страны Каракасе.
"Эта поимка стала мощным ударом по фашистскому терроризму, к которому в последние месяцы прибегают венесуэльские правые, - написал Лопес. - Те, кто предают родину, кто поднимает оружие против Боливарианских вооруженных сил и народа, будут примерно наказаны". Известно, что 6 августа один из нападавших был убит, еще один получил тяжелые ранения, несколько человек были задержаны.
По данным властей, гражданские лица, участвовавшие в нападении, признались, что их "обманом наняли в штатах Сулия, Лара и Яракуй", чтобы они захватили несколько военных объектов в ряде районов страны.