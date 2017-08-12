Опрос: рейтинг поддержки Трампа ушел от минимума за прошедшую неделю

ТАСС, 12 августа. Рейтинг президента США Дональда Трампа возрос на 6% по сравнению с прошлой неделей, когда уровень поддержки президента упал до рекордно низкой отметки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в пятницу исследовательской службой Rasmussen Reports.

По ее сведениям, на настоящий момент порядка 45% американцев одобряют действия Трампа на его посту, в то время как на прошлой неделе этот показатель составил лишь 39%. При этом 53% респондентов высказываются против его политики, из них 44% выражают серьезное неодобрение работы главы государства.

Исследование проводилось по телефону в течение трех дней, в нем приняли участие порядка 1,5 тысяч человек.