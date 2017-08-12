Опрос: рейтинг поддержки Трампа ушел от минимума за прошедшую неделю

Мадуро запросил телефонный разговор с ТрампомМеждународная панорама 12 августа, 4:41
МИД Венесуэлы объявил о выдворении поверенного в делах ПеруМеждународная панорама 12 августа, 4:24
Серебряный дуплет: российские легкоатлеты Клишина и Пронкин завоевали еще две награды ЧМСпорт 12 августа, 3:22
Француз Вашье-Лаграв выиграл шахматный супертурнир в Сент-Луисе, россиянин Карякин - пятыйСпорт 12 августа, 2:29
Легкоатлетка Клишина планирует привезти завоеванную медаль в Россию в начале сентябряСпорт 12 августа, 1:54
Трамп пригрозил КНДР "большими неприятностями" в случае атаки на остров ГуамМеждународная панорама 12 августа, 1:18
Негативный опыт выступления на ОИ-2016 помог легкоатлетке Клишиной завоевать серебро ЧМСпорт 12 августа, 1:17
Трамп пообещал к 1 сентября подготовить ответ на сокращение дипперсонала в РФМеждународная панорама 12 августа, 1:04
Тренер: молотобоец Пронкин в будущем будет рвать соперников уже под российским флагомСпорт 12 августа, 0:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 августа. Рейтинг президента США Дональда Трампа возрос на 6% по сравнению с прошлой неделей, когда уровень поддержки президента упал до рекордно низкой отметки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в пятницу исследовательской службой Rasmussen Reports.
По ее сведениям, на настоящий момент порядка 45% американцев одобряют действия Трампа на его посту, в то время как на прошлой неделе этот показатель составил лишь 39%. При этом 53% респондентов высказываются против его политики, из них 44% выражают серьезное неодобрение работы главы государства.
Исследование проводилось по телефону в течение трех дней, в нем приняли участие порядка 1,5 тысяч человек.