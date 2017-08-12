Мадуро запросил телефонный разговор с Трампом

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро запросил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, однако американский лидер согласен говорить с главой Боливарианской Республики только после восстановления в ней демократии. Это отмечается в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома.

"Сегодня Николас Мадуро запросил телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом. С самого начала работы этой администрации президент Трамп призывал Мадуро уважать конституцию Венесуэлы, проводить свободные и честные выборы, освободить политических заключенных, прекратить все нарушения прав человека и остановить угнетение великого народа Венесуэлы", - говорится в заявлении.

Тем не менее, отмечают представители администрации, "режим Мадуро отказался внять этому призыву, который звучал во всем регионе и мире". "Вместо этого Мадуро выбрал путь диктатуры", - утверждает Белый дом.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Венесуэлы перед лицом продолжающегося притеснения со стороны режима Мадуро. Президент Трамп с радостью переговорит с лидером Венесуэлы, как только в стране будет восстановлена демократия", - сказано в заявлении.

Ранее в тот же день Трамп не исключил военного решения кризиса в Венесуэле. "У нас есть много вариантов для Венесуэлы, включая возможный военный вариант в случае необходимости", - сказал глава Белого дома. При этом он не стал уточнять, идет ли речь о военных действиях, возглавляемых США. "Но военная операция и военный вариант - это точно то, к чему мы можем прибегнуть", - добавил президент.

После того, как в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею (КА), которая без проведения предварительного референдума может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон теперь считает Мадуро диктатором. США также ввели санкции против президента Венесуэлы и членов КА.