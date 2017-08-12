Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мадуро запросил телефонный разговор с Трампом

Международная панорама
12 августа, 4:41 дата обновления: 12 августа, 5:15 UTC+3

При этом отмечается, что американский лидер согласен говорить с главой Боливарианской Республики только после восстановления в ней демократии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© EPA/CRISTIAN HERNANDEZ

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро запросил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, однако американский лидер согласен говорить с главой Боливарианской Республики только после восстановления в ней демократии. Это отмечается в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома.

Галерея
15 фото

Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция

"Сегодня Николас Мадуро запросил телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом. С самого начала работы этой администрации президент Трамп призывал Мадуро уважать конституцию Венесуэлы, проводить свободные и честные выборы, освободить политических заключенных, прекратить все нарушения прав человека и остановить угнетение великого народа Венесуэлы", - говорится в заявлении.

Тем не менее, отмечают представители администрации, "режим Мадуро отказался внять этому призыву, который звучал во всем регионе и мире". "Вместо этого Мадуро выбрал путь диктатуры", - утверждает Белый дом.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Венесуэлы перед лицом продолжающегося притеснения со стороны режима Мадуро. Президент Трамп с радостью переговорит с лидером Венесуэлы, как только в стране будет восстановлена демократия", - сказано в заявлении.

Смотрите также

"Глубокое разочарование": реакция латиноамериканских стран на выборы в КА Венесуэлы

Мадуро под ударом: насколько опасны для Венесуэлы санкции США

СМИ: Конституционная ассамблея Венесуэлы объявила себя главным органом власти в стране

Ранее в тот же день Трамп не исключил военного решения кризиса в Венесуэле. "У нас есть много вариантов для Венесуэлы, включая возможный военный вариант в случае необходимости", - сказал глава Белого дома. При этом он не стал уточнять, идет ли речь о военных действиях, возглавляемых США. "Но военная операция и военный вариант - это точно то, к чему мы можем прибегнуть", - добавил президент.

После того, как в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею (КА), которая без проведения предварительного референдума может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон теперь считает Мадуро диктатором. США также ввели санкции против президента Венесуэлы и членов КА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации России
2
Трамп пообещал к 1 сентября подготовить ответ на сокращение дипперсонала в РФ
3
МИД Венесуэлы объявил о выдворении поверенного в делах Перу
4
Минобороны заявило о гибели десантника под Псковом
5
Мадуро запросил телефонный разговор с Трампом
6
Президент Перу призвал Мадуро сложить свои полномочия
7
"Ленинградская" симфония: от первых набросков до символа сопротивления блокадников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама