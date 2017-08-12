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Трамп доволен новым руководителем аппарата Белого дома

Международная панорама
12 августа, 6:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, августа. /ТАСС

По мнению президента США, Джон Келли "принес что-то очень особенное" в аппарат Белого дома

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ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил удовлетворение работой нового главы аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли, который до этого возглавлял министерство внутренней безопасности.

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"Думаю, [отставной] генерал Келли проделал фантастическую работу. Он уважаемый человек, его все уважают", - сказал президент, отвечая на вопросы журналистов в гольф-клубе в штате Нью-Джерси. По мнению Трампа, Келли "принес что-то очень особенное" в аппарат Белого дома. "Я зову его "шеф", - признался президент.

"Он - четырехзвездный генерал морской пехоты и ведет он себя, как четырехзвездный генерал морской пехоты. И он мой друг, что очень важно", - резюмировал Трамп.

Генерал Келли в 2008-2009 годах командовал резервом корпуса морской пехоты, а ранее занимал пост командующего южным командованием США, в сферу ответственности которого входят Центральная и Южная Америка, а также страны Карибского бассейна. 20 января 2017 года, с приходом к власти администрации Трампа, он был назначен на пост министра внутренней безопасности, а 28 июля сменил Рейнса Прибаса на посту руководителя аппарата сотрудников Белого дома.

Считается, что Келли призван "навести порядок" в Белом доме, в частности, решить проблему утечек конфиденциальной информации в прессу.

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Персоны
Келли, Джон Прибас, Райнс Трамп, Дональд
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