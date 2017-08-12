СМИ: Обама может осенью вернуться к работе в стане демократов

ТАСС, 12 августа. Бывший президент США Барак Обама может возобновить общественно-политическую деятельность в рядах Демократической партии. Как сообщила в пятницу газета The Hill, возвращение экс-лидера может случиться уже этой осенью.

По сведениям издания, Обама обсудит свое предстоящее расписание уже в ближайшие недели. Отмечается, что президент не будет выходить на авансцену политической жизни, делая большинство работы "за кадром", например, собирая средства в фонд демократов.

По мнению экспертов, если Обама вновь станет видным деятелем партии, то это может сыграть на руку действующему президенту страны республиканцу Дональду Трампу, который сделает его своей мишенью для критики.

Обама был избран президентом США в 2008 году, став первым афроамериканцем на этом посту, а в 2012 году он был переизбран на второй срок и руководил страной вплоть до инаугурации Трампа 20 января этого года. Согласно 22-й поправки к конституции США, принятой в 1951 году, максимальный период нахождения на посту президента США ограничен двумя сроками.