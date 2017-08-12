Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал избегать эскалации на Корейском полуострове

Легкоатлетка Клишина не будет пропускать зимний сезон и выступит на ЧМ в помещенииСпорт 12 августа, 7:58
NYT: Facebook тайно запустил в Китае собственное мобильное приложениеЭкономика и бизнес 12 августа, 7:08
СМИ: Обама может осенью вернуться к работе в Демократической партииМеждународная панорама 12 августа, 6:23
В Московском регионе будет солнечно и до 28 градусов теплаМосква 12 августа, 6:17
Канадец Шаповалов стал самым молодым полуфиналистом турнира ATP Masters в историиСпорт 12 августа, 6:10
Правительство планирует выделить 650 млн руб. пострадавшим от паводка в ПриморьеОбщество 12 августа, 6:06
Опрос: рейтинг Трампа начал растиМеждународная панорама 12 августа, 4:45
Трамп отказался от телефонного разговора с МадуроМеждународная панорама 12 августа, 4:41
МИД Венесуэлы объявил о выдворении поверенного в делах ПеруМеждународная панорама 12 августа, 4:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 августа. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал избегать эскалации ситуации на Корейском полуострове.
"Китай и США обладают общими интересами в денуклеаризации Корейского полуострова, а также поддержании мира и стабильности в этом регионе. В настоящее время всем соответствующим сторонам необходимо проявлять сдержанность, а также избегать заявлений и действий, которые могут привести к эскалации ситуации на полуострове", - приводит в субботу слова Си Цзиньпина агентство "Синьхуа".
"Для разрешения проблемы Корейского полуострова необходимо в общем и целом поддерживать диалог, а также придерживаться главного направления политического урегулирования", - подчеркнул председатель КНР. "Китай намерен на базе взаимного уважения поддерживать контакт с американской стороной и совместно содействовать продвижению в урегулировании проблемы Корейского полуострова", - резюмировал Си Цзиньпин.
Как отмечает "Синьхуа", Трамп в свою очередь отметил, что США намерены поддерживать контакты с Китаем по представляющим взаимный интерес региональным и международным вопросам.
По данным пресс-службы Белого дома, Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время разговора также заявили о том, что КНДР должна прекратить свое провокационное поведение. "Президент Трамп и председатель Си [Цзиньпин] согласились, что Северная Корея должна прекратить свое провокационное и эскалационное поведение", - говорится в сообщении.
Собеседники подчеркнули, что недавнее принятие Советом Безопасности ООН новой резолюции по КНДР "было важным и необходимым шагом на пути к миру и стабильности на Корейском полуострове". Главы двух государств "подтвердили свою взаимную приверженность денуклеаризации Корейского полуострова".
Трамп также заявил, что ожидает встречи с Си Цзиньпином в конце этого года, которая станет "историческим событием". "Отношения между двумя президентами чрезвычайно близки и, как мы надеемся, приведут к мирному разрешению проблемы Северной Кореи", - отметили в Белом доме.