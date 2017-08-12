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Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал избегать эскалации на Корейском полуострове

Международная панорама
12 августа, 8:13 дата обновления: 12 августа, 8:28 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 12, августа. /ТАСС

Председатель КНР отметил, что Китай и США обладают общими интересами в денуклеаризации полуострова, а также поддержании мира и стабильности в регионе

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ТАСС, 12 августа. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал избегать эскалации ситуации на Корейском полуострове.

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"Китай и США обладают общими интересами в денуклеаризации Корейского полуострова, а также поддержании мира и стабильности в этом регионе. В настоящее время всем соответствующим сторонам необходимо проявлять сдержанность, а также избегать заявлений и действий, которые могут привести к эскалации ситуации на полуострове", - приводит в субботу слова Си Цзиньпина агентство "Синьхуа".

"Для разрешения проблемы Корейского полуострова необходимо в общем и целом поддерживать диалог, а также придерживаться главного направления политического урегулирования", - подчеркнул председатель КНР. "Китай намерен на базе взаимного уважения поддерживать контакт с американской стороной и совместно содействовать продвижению в урегулировании проблемы Корейского полуострова", - резюмировал Си Цзиньпин.

Как отмечает "Синьхуа", Трамп в свою очередь отметил, что США намерены поддерживать контакты с Китаем по представляющим взаимный интерес региональным и международным вопросам.

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По данным пресс-службы Белого дома, Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время разговора также заявили о том, что КНДР должна прекратить свое провокационное поведение. "Президент Трамп и председатель Си [Цзиньпин] согласились, что Северная Корея должна прекратить свое провокационное и эскалационное поведение", - говорится в сообщении.

Собеседники подчеркнули, что недавнее принятие Советом Безопасности ООН новой резолюции по КНДР "было важным и необходимым шагом на пути к миру и стабильности на Корейском полуострове". Главы двух государств "подтвердили свою взаимную приверженность денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил, что ожидает встречи с Си Цзиньпином в конце этого года, которая станет "историческим событием". "Отношения между двумя президентами чрезвычайно близки и, как мы надеемся, приведут к мирному разрешению проблемы Северной Кореи", - отметили в Белом доме.

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Персоны
Си Цзиньпин Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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