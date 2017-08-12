ДНР направила в ООН письма о фактах давления СБУ на семьи ополченцев

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ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) направил представителям ООН официальные письма о фактах давления на родственников ополченцев со стороны украинских спецслужб. Об этом в субботу Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.
"В адрес уполномоченного по правам человека в ДНР поступили заявления от двух военнослужащих с просьбой оказать правовую защиту и содействие в обращении к международным организациям, - отметили в пресс-службе. - На основании поступивших заявлений сотрудниками аппарата были направлены официальные письма представителям ООН по правам человека".
В аппарате пояснили, что с целью воздействия на ополченцев ДНР и на их родственников, проживающих на подконтрольной Киеву территории, "неоднократно оказывалось морально-психологическое давление, а также поступали угрозы незаконного уголовного преследования со стороны представителей Службы безопасности Украины".