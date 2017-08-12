СМИ: вывод боевиков из горного района Эрсаль в Сирию отложен

БЕЙРУТ, 12 августа. /ТАСС/. Выполнение второго этапа соглашения о перемирии в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе задерживается по причине логистических проблем. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Mayadeen.

По его информации, вывод 350 вооруженных оппозиционеров из бригады "Сарая Ахль аш-Шам" был запланирован на утро. Вместе с боевиками и их семьями (900 человек) лагерь в долине Вади-Хмейид выразили желание покинуть свыше 3 тысяч беженцев. Все они должны были направиться через границу на сирийскую территорию в Восточный Калямун (70 км от Дамаска).

Однако в последний момент боевики отказались садиться в предоставленные им автобусы и заявили, что будут эвакуироваться на собственных военно-транспортных средствах. Это вызвало протест со стороны сирийских властей, которые расценили такой шаг как нарушение условий сделки. По сведениям телеканала, сейчас ведутся переговоры при участии посредников по решению возникшей проблемы.

2 августа Ливан покинули 1116 террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), которые приняли условия капитуляции. Вместе со своими семьями и беженцами (всего 7,8 тысячи человек) они переместились на автобусах через границу в сирийскую провинцию Идлиб.

Соглашение о перемирии вступило в силу 27 июля после того, как отряды шиитской милиции "Хезболлах", сражающейся на стороне сирийских войск, блокировали остатки банд террористов в окрестностях города Эрсаль (90 км от Бейрута). Ранее им удалось освободить от экстремистов 95% удерживаемой ими территории в пограничной местности. Боевики использовали горные ущелья для переброски в Сирию оружия и наемников.