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Армения намерена принять у себя один из конкурсов Армейских игр 2018 года

Международная панорама
12 августа, 20:28 UTC+3 КУБИНКА область/ 12, августа. /ТАСС

Начальник Генштаба ВС республики Мовсес Акопян, в частности, отметил зрелищность "Танкового биатлона"

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КУБИНКА /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Армения планирует в следующем году провести один из конкурсов Армейских международных игр на своей территории, сообщил журналистам в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил республики Мовсес Акопян.

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"Мы планируем обязательно провести какой-то конкурс у себя. Посмотрим, какие конкурсы будут, и выберем тот конкурс, который возможно провести на территории Армении", - сказал он.

Акопян отметил, что "Танковый биатлон" является одним из самых зрелищных и значительных соревнований.

"Особую роль играет и техническое состояние танка, его способность преодолевать различные препятствия и вести прицельный огонь, и конечно, готовность экипажа. То, что мы сегодня увидели, впечатляет, особенно подготовка танкистов", - сказал Акопян, добавив, что российская сторона подготовила хорошие условия для проведения соревнований.

Армейские международные игры проходили на территории пяти стран с 29 июля по 12 августа. В "Танковом биатлоне" победу одержала сборная России.

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