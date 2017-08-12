В МИД Сирии сообщили, что в ближайшие дни в страну прибудет делегация ОЗХО

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ТАСС, 12 августа. Эксперты Совместного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН в ближайшие дни посетят Сирию для выяснения обстоятельств инцидента в городе Хан-Шейхун, где, как утверждают США, было применено химическое оружие. Дамаск готов оказать содействие делегации, прибытие которой ожидается в течение 10 дней, в выполнении их миссии, сообщил в субботу в интервью агентству Associated Press заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад.
"Мы предложим содействие, необходимое для расследования, и помощь добраться до места, где произошла предположительная химическая атака", - заявил Мекдад. Он отметил, что власти попросят делегацию посетить авиабазу Шайрат, с которой, по утверждению США, вылетели самолеты для нанесения удара химическими боеприпасами.
В конце июля российская сторона в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету безопасности выразила недовольство тем, что международные эксперты так и не посетили Хан-Шейхун и авиабазу Шайрат. В документе подчеркивается, что без подобного визита установить истину будет невозможно.
Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне при этом обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.
29 июня ОЗХО опубликовала доклад, согласно которому утверждается, что в Хан-Шейхуне был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. В результате погибли почти 100 человек, в том числе множество детей.