В Румынии скончался бывший глава тайной полиции Чаушеску

БУХАРЕСТ, 12 августа. /ТАСС/. Бывший глава румынской службы госбезопасности Секуритате Тудор Постелнику скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил в субботу телеканал Digi24 со ссылкой на супругу покойного.

По информации телеканала, Постелнику в течение последних недель находился в военном госпитале Бухареста из-за заболевания дыхательных путей.

Секуритате пользовалась дурной славой при Чаушеску, который с ее помощью держал в страхе всю страну. Тайная полиция, по мнению историков, обладала огромной властью, без ее разрешения нельзя было ни получить повышения по службе, ни выехать в туристическую поездку заграницу. Ведомство, которое румыны называли кооперативом "Глаза и уши", вело тотальную слежку за населением и ввело практику почти всеобщего доносительства.

Постелнику участвовал в подавлении забастовки шахтеров в угледобывающем бассейне Валя Жиулуй в 1977 году, после чего был назначен главой Секуритате (1978-1987). Он был членом ЦК Компартии Румынии. В 1987-1989 годах генерал Постелнику возглавлял МВД.

Постелнику арестовали во время декабрьской революции 1989 года, приведшей к свержению тоталитарного режима Чаушеску. В феврале 1990 года военный трибунал Бухареста приговорил его к пожизненному заключению, но после апелляции срок заключения сократили до 14 лет, и вскоре Постелнику освободили по состоянию здоровья.

После этого Постелнику еще несколько раз оказывался под следствием по делам, связанным с его деятельностью при Чаушеску. Последний раз - в прошлом году, когда против него выдвинули обвинение в преступлении против человечности по делу об убийстве в 1985 году диссидента Георге Урсу.