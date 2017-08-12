Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр обороны Сербии заверил, что страна не вступит в НАТО при Вучиче

Международная панорама
12 августа, 21:05 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 12, августа. / ТАСС

Продолжим вместе проводить совместные учения и вести политику военного нейтралитета, сказал Александр Вулин на встрече с Сергеем Шойгу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны Сербии Александар Вулин заверил главу российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу, что Сербия никогда не вступит в НАТО, пока он является министром обороны, а Александр Вучич - президентом страны.

"Продолжим вместе проводить совместные учения. И продолжим вести политику военного нейтралитета. И пока во главе Республики Сербия президент Александр Вучич и пока я буду министром обороны, Сербия никогда не будет в НАТО", - сказал Вулин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
АрМИ-2017
Страны
Россия Сербия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист России Виктор Смирнов
2
В ночь на воскресенье в Москве можно будет увидеть звездопад Персеиды
3
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
4
Уволенный из Google сотрудник сравнил компанию с религиозным культом
5
В Шарлотсвилле столкнулись три автомобиля
6
Жители Барселоны устроили акцию протеста против туризма
7
Худрук театра: "Смирнов оставался на сцене до конца, несмотря на тяжелую болезнь"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама