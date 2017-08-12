Министр обороны Сербии заверил, что страна не вступит в НАТО при Вучиче

Григорян объявил об уходе с поста главного тренера ФК "Анжи"Спорт 12 августа, 22:01
Шведка Шестрем установила мировой рекорд на 200 м кролем на этапе КМ по плаваниюСпорт 12 августа, 21:55
Футболисты "Динамо" одержали волевую победу над "Анжи" в матче чемпионата РоссииСпорт 12 августа, 21:54
Армейский переворот: ЦСКА вырвал победу в игре со "Спартаком", забив дважды за две минутыСпорт 12 августа, 21:52
В Японии снова отложили запуск ракеты со спутником связи "Митибики"Космос 12 августа, 21:49
"Манчестер Сити" победил "Брайтон" в матче чемпионата АнглииСпорт 12 августа, 21:38
Владимир Осипов стал пятикратным чемпионом России по гольфуСпорт 12 августа, 21:36
Клишина: рада серебру ЧМ, но обидно, что получилось сделать это под нейтральным флагомСпорт 12 августа, 21:33
Совет по спорту пройдет в рамках форума "Россия - спортивная держава" в УльяновскеСпорт 12 августа, 21:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны Сербии Александар Вулин заверил главу российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу, что Сербия никогда не вступит в НАТО, пока он является министром обороны, а Александр Вучич - президентом страны.
"Продолжим вместе проводить совместные учения. И продолжим вести политику военного нейтралитета. И пока во главе Республики Сербия президент Александр Вучич и пока я буду министром обороны, Сербия никогда не будет в НАТО", - сказал Вулин.