Министр обороны Сербии заверил, что страна не вступит в НАТО при Вучиче

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны Сербии Александар Вулин заверил главу российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу, что Сербия никогда не вступит в НАТО, пока он является министром обороны, а Александр Вучич - президентом страны.

"Продолжим вместе проводить совместные учения. И продолжим вести политику военного нейтралитета. И пока во главе Республики Сербия президент Александр Вучич и пока я буду министром обороны, Сербия никогда не будет в НАТО", - сказал Вулин.