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СМИ: прокуратура Украины обнаружила в оборонном бюджете "дыру" в $237,4 млн

Международная панорама
12 августа, 21:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, августа. /ТАСС

На конец прошлого года дебиторская задолженность предприятий-поставщиков перед минобороны достигла рекордной суммы, сообщило издание

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КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины обнаружила в оборонном бюджете страны "дыру" в размере 6,1 млрд гривен ($237,4 млн). Об этом в субботу сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на письменные обращения Генпрокуратуры в адрес правительства Украины.

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По данным издания, Генеральная прокуратура "вдруг обнаружила колоссальную прореху в оборонном бюджете страны". На конец прошлого года дебиторская задолженность предприятий-поставщиков перед минобороны увеличилась втрое на 2,4 млрд гривен и таким образом достигла рекордной суммы - более 6,1 млрд гривен, сообщило издание. Указанный дефицит составляет 11% годового финансирования оборонного ведомства. Задолженность только государственного концерна "Укроборонпром" перед минобороны составила 1,6 млрд гривен ($62,3 млн), из которых 335 млн гривен (более $13 млн) - просроченная задолженность.

В сообщении отмечается, что минобороны в ряде случаев осуществляло стопроцентное авансирование контрактов, безосновательно продлевало сроки исполнения договоров, что позволяло предприятиям-должникам избегать штрафных санкций.

Из письма генпрокурора Юрия Луценко премьеру Владимиру Гройсману следует, что только в текущем году по нарушениям в использовании бюджетных средств в оборонной сфере открыто 139 уголовных производств, а сумма уже установленного ущерба составила 242,4 млн гривен, сообщило издание.

Оборонный бюджет растет

В середине июля Верховная рада Украины внесла правки в государственный бюджет Украины на 2017 год, увеличив расходов на субсидии по жилищно-коммунальным услугам и оборону. Изменениями предусмотрено, что из государственной казны будут выделены дополнительно 1,4 млрд гривен ($54,2 млн) на сооружение завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО. Вторым направлением финансирования является поставка на вооружение в украинскую армию нескольких новейших типов оружия и техники, в том числе танка "Оплот". Речь также идет о закупке средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, ракет, заявлял ранее украинский президент Петр Порошенко.

В целом на нужды военных было дополнительно выделено почти 2,7 млрд гривен ($105,1 млн) для финансирования "безотлагательных потребностей на оборону и безопасность государства", в том числе связанных с проведением силовой операции в Донбассе.

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Луценко, Юрий Витальевич Порошенко, Петр Алексеевич Гройсман, Владимир Борисович
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