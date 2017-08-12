Россия и Азербайджан будут развивать сотрудничество в сфере ВТС

Григорян объявил об уходе с поста главного тренера ФК "Анжи"Спорт 12 августа, 22:01
Шведка Шестрем установила мировой рекорд на 200 м кролем на этапе КМ по плаваниюСпорт 12 августа, 21:55
Футболисты "Динамо" одержали волевую победу над "Анжи" в матче чемпионата РоссииСпорт 12 августа, 21:54
Армейский переворот: ЦСКА вырвал победу в игре со "Спартаком", забив дважды за две минутыСпорт 12 августа, 21:52
В Японии снова отложили запуск ракеты со спутником связи "Митибики"Космос 12 августа, 21:49
"Манчестер Сити" победил "Брайтон" в матче чемпионата АнглииСпорт 12 августа, 21:38
Владимир Осипов стал пятикратным чемпионом России по гольфуСпорт 12 августа, 21:36
Клишина: рада серебру ЧМ, но обидно, что получилось сделать это под нейтральным флагомСпорт 12 августа, 21:33
Совет по спорту пройдет в рамках форума "Россия - спортивная держава" в УльяновскеСпорт 12 августа, 21:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КУБИНКА /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Россия и Азербайджан намерены развивать всестороннее сотрудничество в сфере ВТС. Об этом журналистам сообщил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
"У нас сотрудничество во многих направлениях в военной сфере развивается - в области ВТС, военного образования, совместных учений и занятий. Я считаю, что у нас перспективы большие, в дальнейшем мы будем развивать это сотрудничество", - сказал он.
Гасанов напомнил, что РФ и Азербайджан проводили совместные учения в Каспийском море. Многие офицеры и курсанты из Азербайджана получают образование в военных учебных заведениях РФ. "Очень много техники российского производства стоит на вооружении нашей армии", - добавил Гасанов.
Говоря о "Танковом биатлоне", он высоко оценил организацию соревнований и напомнил, что в Азербайджане прошел "Кубок Каспия", где участвовали военно-морские силы четырех стран.
"Организатором и вдохновителем этих игр является Россия. Военные игры приобретают популярность. Все больше и больше стран каждый год в них участвуют", - сказал Гасанов.