В результате взрыва в Пакистане погибли не менее 15 человек

ТАСС, 12 августа. По меньшей мере 15 человек погибли и еще 26 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в субботу в пакистанском городе Кветта (провинция Белуджистан). Об этом сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на полицию и спасательные службы.

По данным издания, взрыв произошел на одной из автобусных остановок города.

Пострадавшие были доставлены в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Причина взрыва на данный момент не установлена.