В результате взрыва в Пакистане погибли не менее 15 человек

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ТАСС, 12 августа. По меньшей мере 15 человек погибли и еще 26 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в субботу в пакистанском городе Кветта (провинция Белуджистан). Об этом сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на полицию и спасательные службы.
По данным издания, взрыв произошел на одной из автобусных остановок города.
Пострадавшие были доставлены в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Причина взрыва на данный момент не установлена.