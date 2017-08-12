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В результате взрыва в Пакистане погибли не менее 15 человек

Международная панорама
12 августа, 21:35 UTC+3 ТАСС

По данным местных властей, пострадали по меньшей мере 26 человек

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ТАСС, 12 августа. По меньшей мере 15 человек погибли и еще 26 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в субботу в пакистанском городе Кветта (провинция Белуджистан). Об этом сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на полицию и спасательные службы.

По данным издания, взрыв произошел на одной из автобусных остановок города.

Пострадавшие были доставлены в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Причина взрыва на данный момент не установлена.

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