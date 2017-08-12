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"Врачи без границ" решили приостановить операцию по спасению мигрантов в Средиземном море

Международная панорама
12 августа, 22:42 UTC+3 ТАСС

Неправительственная организация пояснила, что решение связано с угрозами со стороны ливийской береговой охраны и препятствиями, которые создает ее деятельности правительство Италии

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ТАСС, 12 августа. Неправительственная организация (НПО) "Врачи без границ" приняла решение о приостановке своей гуманитарной миссии по спасению мигрантов в Средиземном море. Об этом НПО объявила в субботу на своем официальном сайте.

"Врачи без границ" приняли решение на время приостановить поисково-спасательную деятельность своего корабля Prudence", - говорится в сообщении. При этом организация продолжит сотрудничество с НПО SOS Mediterranee, на борту судна которой находятся представители "Врачей без границ".

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Решение организации связано с угрозами со стороны ливийской береговой охраны и препятствиями, которые создает ее деятельности правительство Италии. "Мы приостанавливаем нашу деятельность, так как ощущаем серьезность угрожающего поведения со стороны береговой охраны Ливии. - приводит агентство Reuters слова главы итальянского отделения организации Лориса де Филиппи. - Мы не можем подвергать опасности наших коллег".

По его словам, ливийская береговая охрана потребовала от неправительственных организаций покинуть территорию в несколько сотен километров от побережья страны. Он отметил, что ранее им разрешалось проводить спасательные операции в 11 морских милях от берегов Ливии.

Филиппи также заявил, что разработанный Италией кодекс правил для НПО, занимающихся спасением мигрантов, продемонстрировал, что Рим примешивает к миссии по спасению людей намерение уменьшить приток мигрантов.

В начале августа сообщалось, что правительство Италии не сумело достичь соглашения с НПО по вопросу новых норм оказания помощи мигрантам в море. Лишь две из восьми организаций, оказывающих помощь терпящим бедствия в Сицилийском проливе, подписали кодекс норм и правил по спасению мигрантов. "Врачи без границ" и ряд других организаций отказались подписывать документ, утверждая, что он препятствует их работе, нарушает принципы гуманитарной деятельности и даже является незаконным.

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