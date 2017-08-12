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У экс-главы аппарата Белого дома хотят взять показания в связи с расследованием по РФ

Международная панорама
12 августа, 22:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, августа. /ТАСС

Следователи хотят запросить у администрации документы по визитам некоторых лиц в Белый дом

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НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Следователи, которые проводят разбирательство в связи с утверждениями о вмешательстве России в предвыборную кампанию в США в 2016 году, намерены побеседовать с экс-главой аппарата Белого дома Райнсом Прибасом. Об этом сообщила в субботу электронная версия американской газеты The New York Times.

Как отмечает издание, спецпрокурор США Роберт Мюллер, который является куратором разбирательства, проводит консультации на этот счет с представителями администрации Дональда Трампа. Мюллер рассчитывает, что его подчиненные переговорят также и с другими бывшими и действующими сотрудниками Белого дома. Окончательных договоренностей пока нет.

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Следователи намерены запросить у администрации документы по визитам ряда лиц в Белый дом. Их интересует в том числе информация, имеющая отношения к увольнению Джеймса Коми в мае с поста директора ФБР. Как отмечает издание, Прибасу, вероятнее всего, зададут вопросы на этот счет.

Мюллер был назначен спецпрокурором или спецсоветником, как официально называется его должность, 17 мая. В распространенном по этому поводу заявлении минюста говорилось, что он будет "осуществлять надзор" за расследованием приписываемого Вашингтоном Москве влияния на избирательный процесс в США и утверждений о взаимодействии предвыборного штаба Трампа с РФ. Президент США и его ключевые помощники при этом неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также называла беспочвенными обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Коми, Джеймс Прибас, Райнс Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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