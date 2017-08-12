Президент Сербии назвал Косово и отношения с РФ ключевыми вопросами вступления в ЕС

БЕЛГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Проблема признания самопровозглашенного Косова и отношения Белграда с Москвой - ключевые вопросы, определяющими вступление Сербии в ЕС. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич, комментируя высказывание председателя Комитета по внешним делам Европарламента Дэвида Макалистера.

Выступая на совместной с сербским лидером пресс-конференции в Белграде, Макалистер утверждал, что ключевым вопросом, определяющим скорость вступления Сербии в Евросоюз, "является верховенство закона".

"Ключевой вопрос - это Косово, а второй ключевой вопрос - отношение Сербии к России, а не верховенство закона, но западные политики всегда замалчивают это", - заявил в ответ глава Сербии.

Макалистер, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что не может назвать даты вступления Сербии в ЕС, но обещал всяческую поддержку Белграду на этом пути.

Официальный внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в ЕС при сохранении дружеских отношений с Россией и Китаем и развитии отношений с США. Белград намерен сохранять нейтралитет в военном отношении, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения в Брюсселе: Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий: признания независимости Косова и прекращения дружеских отношений с РФ, в том числе закрытия Российско-сербского гуманитарного центра в Нише.