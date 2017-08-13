Конституционная ассамблея Венесуэлы перенесла региональные выборы с декабря на октябрь

ТАСС, 13 августа. Выборы губернаторов в венесуэльских штатах перенесены с 10 декабря на октябрь. Такое решение приняла в субботу Конституционная ассамблея (КА) Боливарианской Республики. Текст резолюции обнародован Венесуэльским агентством новостей.

"Необходимо укрепить мир и спокойствие, которые принесли выборы КА, не оставляя ни пространства, ни времени для того, чтобы антидемократические элементы вновь устроили насилие и преступную дестабилизацию", - отмечается в тексте документа. С апреля и до избрания КА 30 июля в Венесуэле прошли тысячи протестных манифестаций против политики правительства во главе с президентом Николасом Мадуро. Жертвами насилия стали более 120 человек, тысячи пострадали.

Ранее на этой неделе Национальный избирательный совет запретил крупнейшей оппозиционной коалиции Венесуэлы - "Блоку демократического единства" (БДЕ) - выставлять своих кандидатов на региональных выборах в семи из 23-х штатов. БДЕ занимает большинство мест в парламенте страны.

КА, созванная по решению Мадуро без проведения предварительного референдума, начала работу на прошлой неделе. Проведение выборов в орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро.