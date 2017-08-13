Великобритания в марте 2019 года выйдет из ЕС и одновременно покинет его общий рынок

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года, одновременно выйдя из Таможенного союза и общего рынка ЕС. Об этом сообщили министр финансов Филип Хаммонд и министр внешней торговли Лиам Фокс в своей совместной статье, которую опубликовала на своем сайте воскресная газета The Sunday Telegraph.

"Мы уважаем волю британского народа, и в марте 2019 года Соединенное Королевство покинет Европейский союз. Мы выйдем из Таможенного союза и получим свободу для обсуждения самых выгодных торговых соглашений со всем миром как независимая, открытая торговая держава", - сказано в статье. "Мы покинем общий рынок, - продолжили министры, - потому что имело место голосование [на референдуме] 23 июня [2016 года], и именно его мы и претворим в жизнь".

Хаммонд и Фокс также подчеркнули, что необходимый для придания уверенности деловому сообществу переходный период после Brexit "не может быть бесконечным". Министры также заявили, что во время этого периода Великобритания уже не будет находиться в Таможенном союзе и общем рынке, а потому предстанет в роли "третьей стороны и не будет участником договоров ЕС".