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Вице-президент США отправляется в первое турне по странам Латинской Америки

Международная панорама
13 августа, 1:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, августа. /ТАСС

В ходе рабочей поездки Майкл Пенс уделит особое внимание обсуждению кризиса в Венесуэле

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ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс отправляется в первое турне по странам Южной и Центральной Америки, в ходе которого намерен обсудить с лидерами этих государств кризис в Венесуэле, а также вопросы двусторонних отношений. В воскресенье Пенс прибудет в Колумбию, а после этого посетит в Аргентину, Чили и Панаму.

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Как сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации на специальном брифинге, посвященном поездке Пенса, одна из важнейших целей визита - обсуждение с лидерами четырех государств ситуации в Венесуэле и формирование общего регионального подхода к разрешению кризиса. "Важная часть [переговоров] с этими четырьмя странами заключается в [формировании] многостороннего подхода, регионального подхода [к решению ситуации в Венесуэле]. Мы были решительны на словах и в действиях против режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро. Мы обсудим экономические и дипломатические варианты [воздействия]", - сказал чиновник, отвечая на вопрос журналиста, будет ли Венесуэла находиться в центре внимания переговоров Пенса с главами латиноамериканских государств.

Кроме того, как ожидается, во время турне Пенса будет объявлено о заключении ряда торговых сделок. Впрочем, о каких именно соглашениях идет речь, представитель администрации не пояснил. "Мы ожидаем, что будет пара объявлений в ходе поездки. Мы работаем рука об руку с министерством торговли и аппаратом представителя США на торговых переговорах, так что вице-президент сделает пару заявлений, пока будет находиться в регионе", - сказал он.

Планы на турне

Во время посещения Колумбии Пенс намерен уделить особое внимание вопросам борьбы с распространением наркотиков, а также обсудить важную роль этой страны в давлении на Каракас и призвать колумбийские власти продолжать действовать против правительства Мадуро в том же ключе.

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Во втором пункте своего вояжа - в Аргентине - вице-президент США намерен сделать важное заявление по поводу американо-аргентинских отношений. "Вице-президент сделает важное политическое заявление в Буэнос-Айресе. Мы обозначим свое видение продуктивного взаимодействия с региональными партнерами, разделяющими схожую с нашей точку зрения. Мы также обсудим [с аргентинской стороной] нашу общую приверженность безопасности, процветанию и демократии", - пояснил ведущий брифинга.

После Аргентины Пенс направится в Чили, где обсудит с руководством этой страны торговые вопросы, проблемы в сфере безопасности и встретится с представителями местного бизнеса. В Панаме вице-президент планирует коснуться преимущественно вопросов торговли и безопасности.

Как отмечает журнал Foreign Policy, президент США Дональд Трамп уделяет не так много внимания Латинской Америке. Между тем регион переживает критически важный период, причем не только в контексте постепенного усугубления кризиса вокруг Венесуэлы. Визит Пенса, по мнению издания, призван продемонстрировать, что Белый дом в должной мере вовлечен в дела западного полушария, в то время как администрация сконцентрирована на решении вопросов безопасности в Азии, на Ближнем Востоке и в других проблемных регионах.

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Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас Пенс, Майкл (Майк)
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США Чили Панама Колумбия Аргентина Венесуэла
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