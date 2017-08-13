Блок Меркель удерживает отрыв от СДПГ на уровне 14% за полтора месяца до выборов

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), лидером которого является канцлер ФРГ Ангела Меркель, продолжает удерживать внушительный отрыв от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Согласно опубликованным в воскресенье результатам опроса социологической службы Emnid, консерваторы опережают ближайшего преследователя на 14 п. п.

За блок Меркель готовы проголосовать 38% респондентов, за "красных" - 24%, что на один процентный пункт больше, чем неделей ранее. Третьей по популярности политической силой является Левая партия, у нее - 10%. Рейтинг "зеленых" составляет 7%, либеральной Свободной демократической партии - 8%. Столько же у правопопулистской "Альтернативы для Германии", которая на выборах попытается первый раз в своей истории попасть в Бундестаг.

Опрос был проведен среди 1886 тысяч жителей ФРГ в период с 21 по 24 июля.

Выборы в германский парламент, по итогам которых будет сформировано правительство и определен канцлер, пройдут 24 сентября. На них население будет голосовать за партии, каждая из которых выдвигает кандидата на должность главы кабинета. Если ни одна политическая сила не получает большинства, начинается процесс формирования межпартийной коалиции: политические силы договариваются друг с другом о создании блока.

Сейчас в ФРГ правит коалиция, которую в соответствии с местной политической традицией называют "большой", - ХДС/ ХСС и СДПГ. Четыре года назад консерваторы на правах политической силы, набравшей больше голосов, выдвинули на должность канцлера Меркель, а социал-демократы делегировали в правительство вице-канцлера Зигмара Габриэля.