МИД ФРГ призвал Россию и Китай оказать влияние на КНДР

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Эскалация риторики вокруг ситуации на Корейском полуострове неприемлема, РФ и Китай также должны со своей стороны оказать влияние на КНДР ради дипломатического решения. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью немецкой Bild am Sonntag, которое было опубликовано в воскресенье.

"Должен настать час дипломатии. В этой связи мы призываем в том числе Пекин и Москву использовать свое влияние на Северную Корею с тем, чтобы остановить спираль, которая ведет к военной конфронтации", - заявил он.

"Я серьезно обеспокоен тем, что нынешняя эскалация риторики и взаимные уколы могут вылиться в настоящий конфликт. Северокорейская ракетная и атомная программа представляет собой серьезную опасность для всего мира, то есть далеко за пределами Кореи и региона", - сказал министр.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало жесткую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

Ранее Габриэль сравнивал ситуацию вокруг КНДР с ситуацией, которая сложилась перед Первой мировой войной. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркивала, что военного решения конфликта быть не может.