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МВД Грузии опровергло сообщения о том, что глава ведомства обсуждал экстрадицию Саакашвили

Международная панорама
13 августа, 12:08 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 13, августа. /ТАСС

Ранее появилась информация, что пранкеры Вован и Лексус позвонили Георгию Мгебришвили от имени главы МВД Украины Арсена Авакова и обсудили экстрадицию экс-губернатора Одесской области

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Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© Архип Верещагин/ТАСС

ТБИЛИСИ, 13 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Грузии опровергло информацию о том, что глава ведомства Георгий Мгебришвили обсуждал по телефону с украинским коллегой Арсеном Аваковым или с другими официальными лицами вопрос о возможностях экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили из Украины. Официальное сообщение пресс-службы МВД страны передала в воскресенье тбилисская телекомпания Imedi.

"Подобного телефонного разговора Георгия Мгебришвили ни с главой МВД Украины, ни с каким-либо другим лицом [не было]. Вообще несерьезны утверждения о том, что главы МВД двух стран по незащищенной телефонной сети обсуждали бы государственно значимые вопросы", - говорится в сообщении.

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Ранее в интернете появилась информация о том, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили Мгебришвили от имени Авакова и обсуждали вопрос о возможностях экстрадиции Саакашвили в Грузию в случае его появления на Украине. Пранкеры обнародовали аудиозапись их телефонного разговора якобы с Мгебришвили.

В 2014 году в Грузии Саакашвили были предъявлены обвинения в организации расправы над участниками мирного митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание ТВ Imedi и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, сокрытии преступления, фальсификации по делу об убийстве в 2006 году банкира Сандро Гиргвлиани и в растрате госсредств в 2009-2012 годах. Главная прокуратура Грузии заочно арестовала Саакашвили, он был объявлен во внутригосударственный розыск.

26 июля на сайте миграционной службы Украины была опубликована информация о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Грузинского паспорта его лишили еще 4 декабря 2015 года.

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Темы
Отставка Михаила Саакашвили Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
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