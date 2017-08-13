МВД Грузии опровергло сообщения о том, что глава ведомства обсуждал экстрадицию Саакашвили

"СКА-Хабаровск" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболуСпорт 13 августа, 12:57
Медведев поздравил россиянку Ласицкене с золотом чемпионата мира по легкой атлетикеСпорт 13 августа, 12:43
Испанец Борбалан рассудит "Янг Бойз" и ЦСКА в первом матче квалификации Лиги чемпионовСпорт 13 августа, 12:38
Сирийские войска полностью освободили город Эс-СухнеАрмия и ОПК 13 августа, 12:38
СМИ: "Локомотив" интересуется футболистом "Эшторила" КлеберомСпорт 13 августа, 12:24
Вратаря "Локомотива" Гилерме на построение команд перед игрой с "Тосно" выведут две дочериСпорт 13 августа, 12:06
Россиянки Макарова и Веснина возглавят чемпионскую гонку WTA в парном разрядеСпорт 13 августа, 11:46
Фурсенко: переход Жулиано в "Фенербахче" полностью соответствует правилам ФИФАСпорт 13 августа, 11:36
Косачев назвал закономерным решение Ирана увеличить бюджет ракетной программыПолитика 13 августа, 11:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТБИЛИСИ, 13 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Грузии опровергло информацию о том, что глава ведомства Георгий Мгебришвили обсуждал по телефону с украинским коллегой Арсеном Аваковым или с другими официальными лицами вопрос о возможностях экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили из Украины. Официальное сообщение пресс-службы МВД страны передала в воскресенье тбилисская телекомпания Imedi.
"Подобного телефонного разговора Георгия Мгебришвили ни с главой МВД Украины, ни с каким-либо другим лицом [не было]. Вообще несерьезны утверждения о том, что главы МВД двух стран по незащищенной телефонной сети обсуждали бы государственно значимые вопросы", - говорится в сообщении.
Ранее в интернете появилась информация о том, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили Мгебришвили от имени Авакова и обсуждали вопрос о возможностях экстрадиции Саакашвили в Грузию в случае его появления на Украине. Пранкеры обнародовали аудиозапись их телефонного разговора якобы с Мгебришвили.
В 2014 году в Грузии Саакашвили были предъявлены обвинения в организации расправы над участниками мирного митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание ТВ Imedi и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, сокрытии преступления, фальсификации по делу об убийстве в 2006 году банкира Сандро Гиргвлиани и в растрате госсредств в 2009-2012 годах. Главная прокуратура Грузии заочно арестовала Саакашвили, он был объявлен во внутригосударственный розыск.
26 июля на сайте миграционной службы Украины была опубликована информация о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Грузинского паспорта его лишили еще 4 декабря 2015 года.