Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Марш ЛГБТ в Одессе прошел в окружении полиции и Нацгвардии

Международная панорама
13 августа, 12:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, августа. /ТАСС

В акции приняли участие около 100 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Марш равенства представителей ЛГБТ-сообщества прошел в Одессе без серьезных столкновений. В акции приняли участие до 100 человек, тогда как организаторы планировали собрать около 500 сторонников прав сексуальных меньшинств.

Акция началась в 10:00 в центре города - на Приморском бульваре у памятника Дюку де Ришелье, однако колонна так не дошла до городского совета, как планировалось. Собравшихся окружили несколько десятков представителей полиции и Национальной гвардии и не пропускали далее во избежание конфликтных ситуаций с противниками парада - представителями праворадикальных организаций, которые выступали за традиционные семейные ценности и угрожали разогнать сторонников прав сексуальных меньшинств.

В знак протеста участники марша ЛГБТ сели на площади вокруг памятника, не желая уходить. Акция продлилась чуть более часа, после чего сторонников секс-меньшинств увезли на автобусах.

Марш равенства проходил в рамках фестиваля "Одесса Прайд-2017", стартовавшего 9 августа.

18 июня гей-парад прошел к Киеве, в нем приняли участие около 2,5 тысячи человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Из сейфа в квартире на севере Москвы украли почти 26 млн рублей
2
Медведев: строительный комплекс играет особую роль в развитии страны
3
МИД ФРГ призвал Россию и Китай оказать влияние на КНДР
4
Сирийские войска полностью освободили город Эс-Сухне
5
МВД Грузии опровергло сообщения о том, что глава ведомства обсуждал экстрадицию Саакашвили
6
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
7
Вратаря "Локомотива" Гилерме на построение команд перед игрой с "Тосно" выведут две дочери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама