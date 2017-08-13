Марш ЛГБТ в Одессе прошел в окружении полиции и Нацгвардии

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Марш равенства представителей ЛГБТ-сообщества прошел в Одессе без серьезных столкновений. В акции приняли участие до 100 человек, тогда как организаторы планировали собрать около 500 сторонников прав сексуальных меньшинств.

Акция началась в 10:00 в центре города - на Приморском бульваре у памятника Дюку де Ришелье, однако колонна так не дошла до городского совета, как планировалось. Собравшихся окружили несколько десятков представителей полиции и Национальной гвардии и не пропускали далее во избежание конфликтных ситуаций с противниками парада - представителями праворадикальных организаций, которые выступали за традиционные семейные ценности и угрожали разогнать сторонников прав сексуальных меньшинств.

В знак протеста участники марша ЛГБТ сели на площади вокруг памятника, не желая уходить. Акция продлилась чуть более часа, после чего сторонников секс-меньшинств увезли на автобусах.

Марш равенства проходил в рамках фестиваля "Одесса Прайд-2017", стартовавшего 9 августа.

18 июня гей-парад прошел к Киеве, в нем приняли участие около 2,5 тысячи человек.