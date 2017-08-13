Еврокомиссар потребовал от стран ЕС депортировать больше мигрантов

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БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Страны Европейского союза должны эффективней использовать схему депортации и активней высылать тех иностранцев, которые не имеют перспектив остаться на территории сообщества. Об этом в воскресенье заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.
"Мы нуждаемся в том, чтобы политика депортаций осуществлялась более строго и более эффективно. Это является неотъемлемым аспектом работающей миграционной политики. На родину высылают слишком мало мигрантов. Европейские государства должны делать больше", - отметил он.
"Это необходимо для того, чтобы поддерживать веру общества в схему предоставления убежища в ЕС, а также чтобы продолжать оказывать помощь тем, кто в ней действительно нуждается", - сказал еврокомиссар.
Согласно данным Евростата за 2016 год, страны сообщества в общей сложности предписали покинуть свою территорию 493,7 тыс. иностранцам. Депортировано при этом было 226,1 тыс. человек.