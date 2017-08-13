Экс-чиновник КНДР: санкции СБ ООН могут привести к массовой безработице в стране

ТОКИО, 13 августа. /ТАСС/. Введенные против КНДР санкции Совета Безопасности ООН могут напрямую коснуться жителей республики, в частности, вызвать массовую безработицу и перебои с продовольствием. Об этом в опубликованном в воскресенье интервью агентству Kyodo заявил И Чен Хо, ранее, по его данным, возглавлявший 39-й отдел Трудовой партии Корея (ТПК), отвечавший за валютную выручку от торговых операций республики за рубежом.

"Это очень сильные санкции - ничего подобного до этого момента не было, - считает сбежавший из КНДР в 2014 году чиновник. - Северная Корея будет пытаться продолжать торговлю, но новые санкции в высшей степени затруднят это".

По мнению находящегося в настоящее время в США бывшего северокорейского чиновника, в первую очередь эти санкции могут повлиять на жизнь населения, вызвав "массовую безработицу и перебои в продовольствии". По оценке И Чен Хо, из-за новых ограничений КНДР потеряет около $1,7 млрд.

И Чен Хо полагает, что лидер КНДР Ким Чен Ын, в то же время, не откажется от развития ракетно-ядерной программы, несмотря на новые санкции Совбеза ООН, поскольку "опасается за стабильность северокорейского режима". По мнению бывшего главы 39-го отдела ТПК, все это может привести к тому, что на США ляжет ответственность за страдания простого северокорейского народа, вынудив их на прямой диалог с КНДР по ядерной проблеме.

СБ ООН 5 августа единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР после проведенных ею в июле двух пусков межконтинентальных баллистических ракет. Документ предусматривает введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие рестрикции, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.