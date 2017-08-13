Румынская береговая охрана задержала в Черном море яхту с 69 нелегальными мигрантами

БУХАРЕСТ, 13 августа. /ТАСС/. Румынская береговая охрана задержала в воскресенье судно с почти 70 нелегальными мигрантами из Ирака в Черном море. Об этом сообщило агентство Agerpres со ссылкой на представителей охраны.

По их данным, моторная яхта Emek 1 под турецким флагом была задержана патрульным катером береговой охраны в румынских территориальных водах, примерно в 10 морских милях от порта Мангалия.

Патрульный катер принял сигнал тревоги от интегрированной системы наблюдения в Черном море (SCOMAR) о подозрительном судне, которое направлялось к берегу. "Подозрительное судно продолжало движение, и было установлено, что на его борту находится значительное количество мигрантов, - сообщила представитель береговой охраны. - Патрульный катер задержал судно и сопроводил его в порт".

Первые проверки, проведенные румынскими властями, показали, что моторная яхта управлялась двумя проводниками - болгарином и киприотом, - а на борту судна находились 69 иракцев - 30 мужчин, 10 женщин и 29 несовершеннолетних. Следствие по факту задержания нелегальных мигрантов продолжается.