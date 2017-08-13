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Лукашенко: Белоруссия и Россия не должны допускать ухудшения двусторонних отношений

Международная панорама
13 августа, 14:18 UTC+3 ТАСС

Президент Белоруссии отметил, что у Москвы и Минска "есть большая перед обществом задолженность по созданию Союзного государства"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

ТАСС, 13 августа. Минск и Москва должны продолжать сотрудничество, а не возвращаться к начальной точке двухсторонних отношений. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня начинаем шалить на границе: пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары, люди из третьих стран только через третьи пункты пропуска. То есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться", - сказал он.

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Президент Белоруссии добавил, что "очень важно не допустить отката (в двусторонних отношениях - прим. ТАСС), а потихонечку двигаться вперед, ведь процесс пошел". "У нас есть большая перед обществом задолженность по созданию Союзного государства. Мы здорово здесь потеряли, на многих направлениях нам надо двигаться. Самое страшное заключается в том, что по некоторым вопросам мы допускам откаты", - отметил он.

Директор ФСБ России Александр Бортников поручил с 1 февраля установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ. Как отмечалось в пояснительной записке к приказу ФСБ России, он "направлен на создание необходимых условий охраны государственной границы РФ на российско-белорусском участке и проведения мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов".

8 декабря 1999 года главами России и Белоруссии Борисом Ельциным и Александром Лукашенко был подписан Договор о создании Союзного государства (вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран).

К настоящему времени договорно-правовая база российско-белорусского сотрудничества насчитывает около 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. 25 июня 2017 года исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией.

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