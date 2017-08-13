Нетаньяху заверил, что Израиль окажет радушный прием эмиссарам Трампа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 августа. /ТАСС/. Израиль окажет радушный прием эмиссарам президента США Дональда Трампа, которые направляются в регион с новой посреднической миссией в попытке сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования палестино-израильского противостояния. С таким заявлением выступил в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"В ближайшее время президент Трамп направит своих представителей Джареда Кушнера и Джейсона Гринблатта для ведения переговоров в регионе с тем, чтобы попытаться запустить политический процесс, - сказал Нетаньяху. - Мы, как всегда, окажем им радушный прием". Высказывания премьера на заседании кабинета распространила в воскресенье канцелярия главы израильского правительства.
Кушнер и Гринблатт уже несколько раз за последние месяцы наносили визиты в регион, чтобы содействовать перезапуску палестино-израильского мирного процесса. Кушнер в нынешней администрации США фактически курирует ближневосточное урегулирование.
Последние прямые переговоры между сторонами ближневосточного конфликта завершились безрезультатно в апреле 2014 года после девяти месяцев безуспешных усилий США по сближению позиций израильтян и палестинцев. До этого мирный процесс закончился провалом в 2010 году.