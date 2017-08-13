СМИ: в Египте ликвидировали двух причастных к атакам на полицейских боевиков

В Сирии реставраторы восстанавливают замок Крак де ШевальеОбщество 13 августа, 16:06
Рублев, Хачанов, Кравчук и Медведев вошли в состав сборной РФ на матч Кубка ДэвисаСпорт 13 августа, 15:55
Россиянка Афанасьева дисквалифицирована во время ходьбы на 20 км на ЧМСпорт 13 августа, 15:30
Балахнин: старт "Халла" в чемпионшипе показал, что Слуцкий готов к борьбе в этом турниреСпорт 13 августа, 15:08
Лукашенко: Белоруссия и Россия не должны допускать ухудшения двусторонних отношенийМеждународная панорама 13 августа, 14:18
РФПЛ: уровень безопасности на дерби ЦСКА - "Спартак" был лучшим за последние 17 летСпорт 13 августа, 14:15
Руководство ФК "Анжи" приняло отставку главного тренера команды ГригорянаСпорт 13 августа, 14:10
Португалка Энрикес победила на ЧМ-2017 в ходьбе на 50 км с мировым рекордомСпорт 13 августа, 14:00
Француз Дини стал чемпионом мира в спортивной ходьбе на 50 кмСпорт 13 августа, 13:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Двое боевиков, причастных к убийству полицейских, убиты в перестрелке с сотрудниками силовых структур Египта к северу от Каира. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал газеты Al-Ahram.
Силовики выследили активистов одной из террористических группировок в районе Эль-Хусус (провинция Кальюбия), после чего было принято решение произвести их арест. Когда сотрудники правоохранительных органов попытались задержать экстремистов, те оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.
По данным силовых структур, уничтоженные террористы, в частности, были причастны к убийству офицера нацбезопасности в населенном пункте Эль-Ханка, также расположенном в Кальюбии. В операции никто из сотрудников правопорядка не пострадал.
Силовые ведомства Египта значительно активизировали контртеррористические операции вслед за совершенными 9 апреля в городах Танта и Александрия в христианских храмах терактами, в результате которых погибли более 45 человек и свыше сотни были ранены. В стране с 10 апреля по решению президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси было введено чрезвычайное положение на три месяца, действие которого на аналогичный срок было продлено в начале июля.
За последние дни полиции удалось ликвидировать в разных регионах страны еще нескольких террористов, в том числе трех боевиков, причастных к нападениям на христиан.