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СМИ: в Египте ликвидировали двух причастных к атакам на полицейских боевиков

Международная панорама
13 августа, 15:08 UTC+3 КАИР КАИР 13, августа. /ТАСС

Ими оказались активисты одной из террористических группировок в районе Эль-Хусус

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КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Двое боевиков, причастных к убийству полицейских, убиты в перестрелке с сотрудниками силовых структур Египта к северу от Каира. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал газеты Al-Ahram.

Силовики выследили активистов одной из террористических группировок в районе Эль-Хусус (провинция Кальюбия), после чего было принято решение произвести их арест. Когда сотрудники правоохранительных органов попытались задержать экстремистов, те оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.

По данным силовых структур, уничтоженные террористы, в частности, были причастны к убийству офицера нацбезопасности в населенном пункте Эль-Ханка, также расположенном в Кальюбии. В операции никто из сотрудников правопорядка не пострадал.

Силовые ведомства Египта значительно активизировали контртеррористические операции вслед за совершенными 9 апреля в городах Танта и Александрия в христианских храмах терактами, в результате которых погибли более 45 человек и свыше сотни были ранены. В стране с 10 апреля по решению президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси было введено чрезвычайное положение на три месяца, действие которого на аналогичный срок было продлено в начале июля.

За последние дни полиции удалось ликвидировать в разных регионах страны еще нескольких террористов, в том числе трех боевиков, причастных к нападениям на христиан.

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Сиси, Абдель Фаттах, ас-
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