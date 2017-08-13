Большинство британцев не одобряют деятельность Терезы Мэй на посту премьера

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ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Большинство британцев не одобряют деятельность Терезы Мэй на посту премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье газетой The Independent данные опроса социологической службы BMG Research.
Так, премьерством Мэй недовольны 58% респондентов, в то время как свое удовлетворение ее деятельностью выразили 42% опрошенных. 28% хотят, чтобы действующая глава британского правительства продолжала выполнять свои обязанности вплоть до следующих всеобщих парламентских выборов, которые должны пройти в 2022 году. При этом 48% настаивают, чтобы она сложила свои полномочия до этого срока.
Лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина поддерживают 51% участников опроса, соответственно 49% недовольны его политической деятельностью.
Консервативная партия во главе с Терезой Мэй одержала победу на состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборах, но потеряла правящее большинство в Палате общин. Такой расклад вынудил тори сформировать правительство меньшинства при парламентской поддержке со стороны Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, серьезно ослабив их позиции в парламенте.
Социологическое исследование было проведено в период 7-11 августа при участии более 1,5 тыс. человек.