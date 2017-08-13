Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Большинство британцев не одобряют деятельность Терезы Мэй на посту премьера

Международная панорама
13 августа, 16:56 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, августа. /ТАСС

Поддерживают деятельность главы правительства Великобритании 42% опрошенных

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Большинство британцев не одобряют деятельность Терезы Мэй на посту премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье газетой The Independent данные опроса социологической службы BMG Research.

Смотрите также

Более 60% британцев не одобряют действия правительства Мэй на переговорах по Brexit

Восковая фигура Терезы Мэй появится в лондонском Музее мадам Тюссо

Первый год премьерства Терезы Мэй: искусство политического боксирования

Так, премьерством Мэй недовольны 58% респондентов, в то время как свое удовлетворение ее деятельностью выразили 42% опрошенных. 28% хотят, чтобы действующая глава британского правительства продолжала выполнять свои обязанности вплоть до следующих всеобщих парламентских выборов, которые должны пройти в 2022 году. При этом 48% настаивают, чтобы она сложила свои полномочия до этого срока.

Лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина поддерживают 51% участников опроса, соответственно 49% недовольны его политической деятельностью.

Консервативная партия во главе с Терезой Мэй одержала победу на состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборах, но потеряла правящее большинство в Палате общин. Такой расклад вынудил тори сформировать правительство меньшинства при парламентской поддержке со стороны Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, серьезно ослабив их позиции в парламенте.

Социологическое исследование было проведено в период 7-11 августа при участии более 1,5 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Корбин, Джереми
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский "Антонов" планирует выпустить не менее 70 самолетов в течение пяти лет
2
Захарова: ситуация с КНДР близка к потенциальному силовому конфликту
3
Марш ЛГБТ в Одессе прошел в окружении полиции и Нацгвардии
4
СМИ: гибель принцессы Дианы могла произойти в результате спланированного убийства
5
Лукашенко: Белоруссия и Россия не должны допускать ухудшения двусторонних отношений
6
"Сапсан" встал в Новгородской области из-за повреждения контактного провода
7
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама