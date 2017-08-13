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Помощник Трампа считает наезд на демонстрантов в Вирджинии актом террора

Международная панорама
13 августа, 18:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, августа. /ТАСС

По мнению Герберта Макмастера, речь идет о преступлении на почве ненависти, но он добавил, что разъяснить мотивы злоумышленника предстоит правоохранительным органам

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НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Умышленный наезд на автомобиле на участников протестов в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) является актом террора. Уверенность в этом выразил в эфире телеканала NBC в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант сухопутных войск Герберт Макмастер.

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"Конечно, мы определенно можем назвать это видом терроризма", - сказал он. "Терроризм - это применение насилия для внушения ужаса и страха и, конечно, это был терроризм", - добавил Макмастер.

В эфире другого канала - ABC - помощник Трампа также отметил: "Конечно, я думаю, что каждый раз, когда кто-то совершает нападение на людей, чтобы внушить страх, - это терроризм. Это соответствует определению слова терроризм".

Говоря о произошедшем в Шарлотсвилле, Макмастер добавил: "Что мы видим здесь, это некий преступник, который совершил преступление в отношении своих сограждан-американцев". Он предположил, что речь идет о преступлении на почве ненависти, однако отметил, что разъяснить мотивы злоумышленника предстоит следователям.

В субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников, поводом стало решение властей демонтировать памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. Марш активистов, среди которых были члены расистской организации Ку-клукс-клан и неонацисты, перерос в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести чрезвычайное положение в городе.

Во время беспорядков автомобиль на большой скорости въехал в толпу активистов. Один человек погиб, около двух десятков получили травмы. Сообщается, что за рулем был 20-летний житель штата Огайо Джеймс Алекс Филдс-младший.

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