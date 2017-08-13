Скарамуччи заявил, что часть политической элиты США добивается лишения Трампа власти

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НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Некоторые представители политических кругов США целенаправленно добиваются лишения полномочий президента Дональда Трампа. Уверенность в этом выразил в воскресенье в эфире телеканала ABC бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.
Отвечая на вопрос о том, какова, по его мнению, ситуация в Вашингтоне, он указал, что "президент не является выразителем интересов политического класса". По словам экс-помощника, в политических кругах есть те, кто "хочет лишить его [Трампа] должности". Одной из причин этого, по мнению Скарамуччи, является то, что американский лидер пытается дать американскому бизнесу больше возможностей в том, что касается управления страной.
"Я думаю, в Вашингтоне, в том числе в Белом доме, есть те, кто совсем не обязательно разделяет интересы президента и его повестку. Я совершенно в этом уверен", - отметил Скарамуччи.
По мнению экс-помощника, Трамп уже знает, кто в администрации действует против его интересов. "Я думаю, президент очень хорошо представляет, кто в Белом доме несет ответственность за утечки", - сказал Скарамуччи. Он отказался ответить, входит ли в число этих людей главный политический стратег в администрации Стивен Бэннон.
Администрации Трампа в последнее время приходится иметь дело с многочисленными утечками конфиденциальной информации, попадающей в СМИ по неофициальным каналам. Как заявила старший советник президента Келлиэнн Конуэй, такая ситуация "злит людей", работающих в Белом доме, "начиная с президента и вице-президента".
В минувшую пятницу министр юстиции США Джефф Сешнс сообщил, что за период работы администрации Трампа власти предъявили обвинения в организации утечек уже четырем чиновникам, а число открытых дел, связанных с распространением конфиденциальных данных, с января утроилось.
Трамп приветствовал усилия минюста на этом направлении. В то же время в ведомстве заявили, что не собираются преследовать журналистов за публикацию информации, основанной на утечках, за исключением случаев нарушения закона со стороны СМИ.