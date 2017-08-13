Корбин: Лондон при поддержке КНР и РФ должен содействовать решению кризиса вокруг КНДР

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Великобритания должна содействовать возобновлению шестисторонних переговоров при поддержке Китая и России для урегулирования кризиса на Корейском полуострове. Об этом лидер оппозиционной в Соединенном Королевстве Лейбористской партии Джереми Корбин сообщил в своей статье, которая была опубликована в воскресенье газетой Sunday Mirror.

Глава британской оппозиции уверен, что Лондон должен помочь "возобновлению зашедших в тупик шестисторонних переговоров". "Сворачивание американских и южнокорейских военных учений в обмен на согласие Северной Кореи заморозить свою ядерную программу может быть основой для предложения начать переговоры при поддержке Китая и России", - подчеркнул Корбин.

"Наше правительство не должно втягивать страну в какие-либо военные действия в связи с корейским кризисом, включая совместные учения. Не может идти и речи о слепой приверженности хаотичной и воинствующей администрации Трампа. Возглавляемые США войны по смене режимов и угроза их продолжения сделали этот кризис более опасным и сложным для урегулирования", - отметил британский политик, нередко выступающий с критикой в адрес президента США Дональда Трампа.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало жесткую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.