Мэр Шарлотсвилла обвинил Трампа в активизации расистов в США

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НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Мэр американского города Шарлотсвилл (штат Вирджиния) Майк Сигнер возлагает ответственность за рост активности объединений расистского толка в США на президента Дональда Трампа. Об этом градоначальник-демократ заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN.
"Посмотрите на то, какую предвыборную кампанию он проводил, обратите внимание на целенаправленное заигрывание со всеми этими сторонниками превосходства белой расы, белыми националистскими группами, антисемитскими группами", - отметил Сигнер. Он подчеркнул, что администрация республиканца Трампа неоднократно проявляла "неспособность вмешаться, осудить, подвернуть критике, заставить замолчать" представителей ультраправых.
В эфире канала NBC Сигнер указал, что "все эти антисемиты, арийцы, неонацисты, Ку-клукс-клан, они всегда были в тени". По утверждению мэра, в связи с победой Трампа на выборах у ультраправых появилась возможность "выйти на свет".
В субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников, поводом стало решение властей демонтировать памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. Марш активистов, среди которых были члены расистской организации Ку-клукс-клан и неонацисты, перерос в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести чрезвычайное положение в городе.
Во время беспорядков автомобиль на большой скорости въехал в толпу активистов. Один человек погиб, около двух десятков получили травмы. Сообщается, что за рулем был 20-летний житель штата Огайо Джеймс Алекс Филдс-младший.