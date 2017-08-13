Лидер германских социал-демократов не теряет надежды стать канцлером ФРГ

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Лидер германских социал-демократов Мартин Шульц оптимистично оценивает собственные шансы стать канцлером, несмотря на низкий политический рейтинг своей партии по сравнению с рейтингом блока Ангелы Меркель.

"Я думаю, что у меня есть высокие шансы возглавить федеральное правительство следующего созыва, - сказал председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в воскресенье в эфире телеканала ZDF. - Я стану канцлером".

Согласно последним опросам общественного мнения, блок Меркель в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) опережает СДПГ с Шульцем во главе на 14 процентных пунктов. За консерваторов готовы проголосовать 38% избирателей, за "красных" - 24%.

Как в ФРГ определяется канцлер

Ближайшие выборы в германский парламент, по итогам которых будет в том числе сформировано правительство и определен канцлер, пройдут 24 сентября. На них население будет голосовать за партии, каждая из которых выдвигает кандидата на должность главы кабинета. Если никто не получает большинства, начинается процесс формирования межпартийной коалиции: политические силы договариваются друг с другом о создании блока. Сейчас в ФРГ правит коалиция, которую в соответствии с местной политической традицией называют "большой", - ХДС/ХСС и СДПГ.

Четыре года назад консерваторы на правах политической силы, набравшей больше всего голосов, выдвинули на должность канцлера Меркель, а социал-демократы делегировали в правительство вице-канцлера Зигмара Габриэля. Между этими партиями распределены и министерские портфели.

Возможные расклады

Согласно нынешним социологическим опросам, большинство вновь могут набрать на двоих ХДС/ХСС и социал-демократы. В таком случае они же будут договариваться о канцлере: от консерваторов на эту должность вновь претендует Меркель, а от "красных" - бывший глава Европарламента Мартин Шульц. Руководителя правительства выставит та партия, которая наберет большинство, то есть, в соответствии с нынешним раскладом сил, консерваторы.

Кроме большой коалиции, возможно и общее большинство у ХДС/ХСС и либералов из Свободной демократической партии, которые на прошлой неделе удивили немецкую общественность своей неожиданной позицией по Крыму, предложив рассматривать статус полуострова в качестве "долгосрочного временного явления". Представители всех партий, за исключением правых из "Альтернативы для Германии", позицию либералов раскритиковали. Политологи предлагают подождать и со временем посмотреть, как это отразится на рейтингах.

Также возможной считается коалиция, состоящая из "зеленых", левых и социал-демократов, но в данный момент она кажется маловероятной. Наблюдатели отмечают, что у "зеленых" в теории есть хорошие шансы поправить рейтинги на "дизельном скандале", но пока им это сделать не удается.