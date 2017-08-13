WP: въехавший в толпу людей в Шарлотсвилле водитель разделял взгляды нацистов

Кастер Семеня из ЮАР завоевала золото ЧМ в Лондоне в беге на 800 мСпорт 13 августа, 22:25
Кенийка Обири завоевала золото ЧМ в Лондоне в беге на 5000 мСпорт 13 августа, 21:58
"Зенит" разгромил "Ахмат" и вышел в единоличные лидеры РФПЛСпорт 13 августа, 21:57
WP: въехавший в толпу людей в Шарлотсвилле водитель разделял взгляды нацистовМеждународная панорама 13 августа, 21:55
"Краснодар" и "Амкар" сыграли вничью в матче РФПЛСпорт 13 августа, 21:54
СМИ: Том Круз пострадал при выполнении трюка на съемках в ЛондонеКультура 13 августа, 21:43
Рыбус: матч с "Тосно" уже стал историей, "Локомотив" готовится к игре со "Спартаком"Спорт 13 августа, 21:05
Парфенов: ФК "Тосно" своим старанием заслужил победу на "Локомотивом"Спорт 13 августа, 20:27
В Москве и области в ближайшее время ожидается ухудшение погодыОбщество 13 августа, 20:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Молодой человек, который в субботу на полной скорости въехал в толпу людей в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния), симпатизировал нацистам, а также за час до происшествия участвовал в демонстрациях ультраправых. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.
20-летний Джеймс Алекс Филдс - младший по меньшей мере со школы разделял экстремистские взгляды, рассказал школьный учитель истории Дерек Веймер, который был знаком с молодым человеком. В том числе, по словам преподавателя, Филдс-младший написал исследовательскую работу на тему вооруженных сил нацистов в период Второй мировой войны, когда класс проходил курс истории войн, в которых принимали участие США. "Было очевидно, что он увлекался нацизмом и был большим поклонником Адольфа Гитлера. Он разделял расистские взгляды и действительно верил в это все", - рассказал Веймер.
Филдс-младший, как свидетельствуют видео с места происшествия, в субботу на большой скорости пронесся по одной из улиц Шарлотсвилла и въехал в толпу активистов, выступавших против демонстраций ультраправых. После того, как он врезался в стоявшую за толпой другую автомашину, он дал задний ход и скрылся с места преступления. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов, позднее ему были предъявлены обвинения в убийстве второй степени. В результате действий молодого человека погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.
В субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников, поводом стало решение властей демонтировать памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. Марш активистов, среди которых были члены расистской организации Ку-клукс-клан и неонацисты, перерос в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести чрезвычайное положение в городе.