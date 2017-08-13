В Венесуэле схватили 18 предполагаемых участников нападения на военную базу

ТАСС, 13 августа. Венесуэльские силовики задержали в общей сложности 18 человек по подозрению в нападении на военную базу в городе Валенсия 6 августа.

Об этом, как сообщило в воскресенье Венесуэльское агентство новостей, заявил глава национальной службы разведки Густаво Лопес.

По его словам, у задержанных изъяли 21 единицу длинноствольного оружия, три гранатомета, пистолеты и боеприпасы к ним.

Ранее на этой неделе министр обороны Владимир Падрино Лопес сообщил о поимке организаторов вылазки - бывшего капитана вооруженных сил Хуана Кагуарипано и старшего лейтенанта Йефферсона Гарсии.

Согласно данным властей, задержанные ранее гражданские лица, участвовавшие в нападении, признались, что их "обманом наняли в штатах Сулия, Лара и Яракуй", чтобы они захватили несколько военных объектов в ряде районов страны.