Глава МИД Швеции призвал США и КНДР начать политический диалог

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СТОКГОЛЬМ, 13 августа. /ТАСС/. США и Северной Корее следует образумиться и начать политический диалог, чтобы избежать вооруженного конфликта. Об этом в воскресенье заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём, передает агентство ТТ.
"Мы можем только призывать обе стороны образумиться и, как мы надеемся, найти ведущий вперед путь политического диалога", - отметила она.
В последние недели лидеры КНДР и США сделали ряд резких заявлений. "Когда оказываешься в такой ситуации, выходить из нее намного сложнее. Чем выше ставки, тем труднее не потерять лица, когда приходится выбирать путь насилия, - продолжает Валльстрём. - Опасность ошибки и просчетов возрастает, поскольку здесь вдохновляются уже не только лидеры, но и люди целой системы, а порог сейчас очень низкий".
На вопрос, может ли Швеция как-то повлиять на создавшуюся ситуацию, Валльстрём ответила: "Я не думаю, что здесь надо что-то обещать или спекулировать. Мы всегда наготове, с нашим видением именно дипломатических инструментов и мирного пути вперед. Это - наша основная позиция. И она нужна сейчас".
Между США и КНДР нет дипломатических отношений, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Это означает ведение королевством диалога между этими странами, поскольку они не говорят друг с другом напрямую.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало жесткую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении проблемы КНДР не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.