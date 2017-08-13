Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Швеции призвал США и КНДР начать политический диалог

Международная панорама
13 августа, 23:58 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 13, августа. /ТАСС

Маргот Валльстрём выразил надежду, что обе стороны "образумятся"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТОКГОЛЬМ, 13 августа. /ТАСС/. США и Северной Корее следует образумиться и начать политический диалог, чтобы избежать вооруженного конфликта. Об этом в воскресенье заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём, передает агентство ТТ.

"Мы можем только призывать обе стороны образумиться и, как мы надеемся, найти ведущий вперед путь политического диалога", - отметила она.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье

В последние недели лидеры КНДР и США сделали ряд резких заявлений. "Когда оказываешься в такой ситуации, выходить из нее намного сложнее. Чем выше ставки, тем труднее не потерять лица, когда приходится выбирать путь насилия, - продолжает Валльстрём. - Опасность ошибки и просчетов возрастает, поскольку здесь вдохновляются уже не только лидеры, но и люди целой системы, а порог сейчас очень низкий".

На вопрос, может ли Швеция как-то повлиять на создавшуюся ситуацию, Валльстрём ответила: "Я не думаю, что здесь надо что-то обещать или спекулировать. Мы всегда наготове, с нашим видением именно дипломатических инструментов и мирного пути вперед. Это - наша основная позиция. И она нужна сейчас".

Между США и КНДР нет дипломатических отношений, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Это означает ведение королевством диалога между этими странами, поскольку они не говорят друг с другом напрямую.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало жесткую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении проблемы КНДР не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Швеция Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: ситуация с КНДР близка к потенциальному силовому конфликту
2
Guardian: подо льдами Антарктиды ученые обнаружили более 90 вулканов
3
В Испании трое россиян задержаны после драки со смертельным исходом
4
Помощник Трампа заявил, что президент не обозначал для КНДР красной линии
5
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
6
В дагестанском селе, где введен режим КТО, произошла перестрелка силовиков с боевиками
7
Reuters: сын Мадуро обещал захватить Белый дом, если США применят военную силу в Венесуэле
Темы дня
Новости партнеров
Реклама