СМИ: в Стамбуле ликвидирован террорист, убивший полицейского

АНКАРА, 14 августа. /ТАСС/. Боевик террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) убил сотрудника полиции в Стамбуле. Об этом сообщила в воскресенье газета Hurriyet.

По ее данным, экстремист находился в управлении безопасности под следствием по подозрению в намерении совершить теракт с применением пояса смертника. В здании ведомства он напал с ножом на полицейского. Преступник был уничтожен.

Полицейский от полученных ранений скончался в больнице.