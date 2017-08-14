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СМИ: в Стамбуле ликвидирован террорист, убивший полицейского

Международная панорама
14 августа, 0:09 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 13, августа. /ТАСС

Экстремист напал на полицейского, когда находился в управлении безопасности под следствием по подозрению в намерении совершить теракт с применением пояса смертника

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Материал из 1 страницы

АНКАРА, 14 августа. /ТАСС/. Боевик террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) убил сотрудника полиции в Стамбуле. Об этом сообщила в воскресенье газета Hurriyet.

По ее данным, экстремист находился в управлении безопасности под следствием по подозрению в намерении совершить теракт с применением пояса смертника. В здании ведомства он напал с ножом на полицейского. Преступник был уничтожен.

Полицейский от полученных ранений скончался в больнице.

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