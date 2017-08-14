СМИ: в США усилили охрану сенатора Рубио из-за возможной подготовки покушения на него

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Власти США приставили дополнительную охрану к влиятельному американскому сенатору Марко Рубио (республиканец от штата Флорида), так как на него может попытаться организовать покушение венесуэльский политик. С таким утверждением выступила в воскресенье американская газета Miami Herald.

По версии издания, правоохранительные органы США получили информацию, согласно которой заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и член Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо якобы "дал приказ об убийстве Рубио". Кому именно, газета не уточняет. Сенатор нередко выступает с критикой в отношении венесуэльских властей.

Как отмечает газета, власти США пока не пришли к окончательному выводу относительно того, следует ли относиться серьезно к этой информации, никаких конкретных данных о наличии непосредственной угрозы для законодателя у них нет. Несмотря на это, в целях предосторожности к Рубио на протяжении нескольких недель в Вашингтоне и Майами была приставлена дополнительная охрана. По сведениям издания, Кабельо, возможно, установил связь с неким гражданином Мексики, чтобы устранить Рубио.

В публикации говорится, что в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне отказались от комментариев в связи с утверждениями Miami Herald. Сенатор также воздержался от каких-либо заявлений на этот счет. Газета не приводит никаких данных, подкрепляющих приведенные в материале утверждения.

Рубио в прошлом году в течение нескольких месяцев был одним из фаворитов в борьбе среди республиканцев, претендующих на пост президента США. О приостановке предвыборной кампании он заявил 16 марта 2016 года, после того, как проиграл на первичных выборах в штате Флорида Дональду Трампу.