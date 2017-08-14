В Вашингтоне проходят акции протеста против национализма и попустительства властей

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ВАШИНГТОН, 14 августа. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Мирная акция протеста проходит в столице США. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, возле Белого дома в воскресенье собралось несколько сотен человек, которые выступают против проявления насилия и ненависти, а также против попустительства властей.
Толпа скандирует "Нет насилию" и призывает президента США Дональда Трампа решительно осудить действия националистов и покончить с ненавистью и насилием. Некоторые активисты держат в руках плакаты "Трамп = ненависть", "Нет расизму", "Жизнь темнокожих имеет ценность". Отмечается, что митинг проходит мирно, некоторые присутствующие пришли с детьми. Предполагается, что после митинга состоится шествие по центральным улицам города в знак солидарности с пострадавшими в беспорядках ультраправых в субботу в Шарлотсвилле.
12 августа в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения, в них пострадали более 30 человек. Кроме того, в результате наезда автомобиля на толпу людей в центре города погибла 32-летняя женщина.
Президент США в настоящее время отсутствует в Белом доме. Он уехал в рабочий отпуск в свой гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси).