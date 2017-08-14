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СМИ: экс-премьера Ливии похитили в Триполи

Международная панорама
14 августа, 4:01 UTC+3 ТАСС

Злоумышленники увезли Али Зейдана из гостиницы, расположенной в центре города. Местонахождение политика пока неизвестно

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ТАСС, 14 августа. Али Зейдан, занимавший в 2012-2014 годах пост премьер-министра Ливии, был похищен неизвестными в Триполи в ночь на понедельник. Об этом сообщил телеканал Al Arabia.

По его данным, группа вооруженных людей ворвалась в гостиницу в центре города, где находился политик, схватила его и увезла в неизвестном направлении.

В октябре 2013 года Зейдана уже похищали бойцы Оперативного штаба ливийских революционеров, которые утверждали, что руководствовались ордером Генеральной прокуратуры. Тогда главу кабмина отпустили через несколько часов после инцидента.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия погрузилась в пучину междоусобиц. В 2012 году всенародным голосованием был избран Всеобщий национальный конгресс, назначивший премьером Зейдана. Сейчас в стране действуют сразу три руководящие структуры: Правительство национального согласия в Триполи, не признанное мировым сообществом правительство национального спасения в городе Мисурата, а также так называемый восточный кабинет министров, лояльный Палате представителей - избранному постоянному парламенту, заседающему в Тобруке и признанному международным сообществом.

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