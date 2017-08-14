Вице-премьер Австралии может уйти в отставку из-за двойного гражданства

СИДНЕЙ, 14 августа. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Австралии, министр сельского хозяйства и водных ресурсов, и.о. министра природных ресурсов и по делам Северной территории Барнаби Джойс может лишиться всех этих постов, поскольку выяснилось, что он имеет двойное гражданство. Выступая в понедельник в парламенте, Джойс сообщил, что получил от властей Новой Зеландии уведомление о том, что является гражданином этой страны. Конституция Австралии запрещает избираться в федеральный парламент австралийцам с двойным гражданством.

"Я был шокирован этой новостью, - признался австралийский вице-премьер. - Я родился в Австралии в 1967 году и по матери являюсь австралийцем в пятом поколении. Мой отец переехал в Австралию из Новой Зеландии в 1947 году и был тогда британским подданным - концепции "гражданин Австралии" и "гражданин Новой Зеландии" появились лишь в 1948 году". Тем не менее, по законам Новой Зеландии, дети, родившиеся в период с 1949 по 1978 годы, отцы которых были уроженцами Новой Зеландии, автоматически считаются новозеландскими "гражданами по происхождению".

В середине июля парламент скандально покинули сенаторы Скотт Ладлэм и Ларисса Уотерс, родившиеся в Новой Зеландии и Канаде и по праву рождения сохранившие гражданства этих стран. Позднее ушел в отставку с постов министра природных ресурсов и министра по делам Северной территории Мэтт Канаван, поскольку он, как оказалось, имеет итальянское гражданство. Впрочем, Канаван пока остается в парламенте и ждет решения Верховного суда, который, как он надеется, примет во внимание тот факт, что ему ничего не было известно об итальянском гражданстве, которое для него без его ведома оформила мать.

Пока Верховный суд рассматривает "дело Канавана", его министерские портфели временно передали Барнаби Джойсу, который теперь сам оказался в аналогичной ситуации. В понедельник Джойс сообщил, что также обратится в Верховный суд с просьбой во всем разобраться. По словам политика, он пока не собирается уходить с постов вице-премьера и министра.