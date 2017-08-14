В Киргизии задержан занимавшийся вербовкой член экстремистской организации

БИШКЕК, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержан член одной из международных экстремистских организаций, который на территории республики занимался вербовкой граждан. Об этом сообщил в понедельник пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, подозреваемый, имя и фамилия которого в интересах следствия пока не разглашаются, был задержан во время проведения оперативно-разыскных мероприятий. "Задержанный является гражданином нашей республики, который за совершенные ранее преступления находился в межгосударственном розыске и до этого скрывался на территории одной из стран СНГ", - говорится в сообщении.

По информации ГКНБ, в Киргизии задержанный активно занимался вербовкой граждан в ряды экстремистской организации. "Выполняя задания зарубежных экстремистских центров по осуществлению подрывной деятельности в Кыргызской Республике, он проводил вербовочную деятельность среди молодежи, распространял радикальную идеологию и создавал подпольные ячейки на территории одной из областей", - отмечается в документе.

Подозреваемый уже "дал признательные показания о причастности к экстремистской деятельности". В связи с этим он помещен в следственный изолятор ГКНБ Киргизии.