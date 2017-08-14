Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Киргизии задержан занимавшийся вербовкой член экстремистской организации

Международная панорама
14 августа, 9:29 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 14, августа. /ТАСС

Подозреваемый дал признательные показания о причастности к экстремистской деятельности

Поделиться
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержан член одной из международных экстремистских организаций, который на территории республики занимался вербовкой граждан. Об этом сообщил в понедельник пресс-центр ГКНБ.

Смотрите также

На юге Киргизии задержан сторонник организации "Хизб ут-Тахрир"

Спецслужбы Киргизии задержали переправлявшего людей в Сирию и Ирак экстремиста

Группа сторонников "Хизб ут-Тахрир" задержана на юге Киргизии

По данным ведомства, подозреваемый, имя и фамилия которого в интересах следствия пока не разглашаются, был задержан во время проведения оперативно-разыскных мероприятий. "Задержанный является гражданином нашей республики, который за совершенные ранее преступления находился в межгосударственном розыске и до этого скрывался на территории одной из стран СНГ", - говорится в сообщении.

По информации ГКНБ, в Киргизии задержанный активно занимался вербовкой граждан в ряды экстремистской организации. "Выполняя задания зарубежных экстремистских центров по осуществлению подрывной деятельности в Кыргызской Республике, он проводил вербовочную деятельность среди молодежи, распространял радикальную идеологию и создавал подпольные ячейки на территории одной из областей", - отмечается в документе.

Подозреваемый уже "дал признательные показания о причастности к экстремистской деятельности". В связи с этим он помещен в следственный изолятор ГКНБ Киргизии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Киргизия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Наставниками шоу "Голос-6" стали Агутин, Градский, Билан и Пелагея
2
За ночь в Москве выпало до трети месячной нормы осадков
3
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
4
Умер народный артист России Виктор Смирнов
5
В МИД РФ заявили, что армия США должна покинуть Афганистан
6
Алексей Цыденов: из огня да в полымя
7
ABC: хакеры опубликовали новые материалы, похищенные у телеканала HBO
Темы дня
Новости партнеров
Реклама